Yalova’da FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi adliyede

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli askerlerin, avukatların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Yalova Emniyeti’nde sorgulamaları yapılan ve ifadeleri tamamlanan 7 askeri öğrenci ve 1 emekli asker, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan FETÖ/PDY'nin sözde 'Hakkâri ili izdivaç sorumlusu' olduğu tespit edilen S.T.’nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin ise sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.
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