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Yalova’da FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi adliyede

YALOVA’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında rütbeli asker, öğrenci ve avukatların da bulunduğu 22 şüpheliden 8'i, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilidi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü...

Yalova’da FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi adliyede
YALOVA’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında rütbeli asker, öğrenci ve avukatların da bulunduğu 22 şüpheliden 8'i, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilidi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli askerlerin, avukatların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Yalova Emniyeti’nde sorgulamaları yapılan ve ifadeleri tamamlanan 7 askeri öğrenci ve 1 emekli asker, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan FETÖ/PDY'nin sözde 'Hakkâri ili izdivaç sorumlusu' olduğu tespit edilen S.T.’nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin ise sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.

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