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Yalova’da 2 kişi sahte alkolden zehirlenip, öldü (2)

KURTARILAMADILAR Yalova'da bir tekel bayisinden alınan ve sahte olduğu iddia edilen alkol nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necmettin Karatay (46) ve Kenan Baykır (54), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karatay...

Yalova’da 2 kişi sahte alkolden zehirlenip, öldü (2)

KURTARILAMADILAR
Yalova'da bir tekel bayisinden alınan ve sahte olduğu iddia edilen alkol nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necmettin Karatay (46) ve Kenan Baykır (54), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karatay ile Baykır'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere  Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 
Sahte olduğu iddia edilen alkolden zehirlenen 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili  olarak Yalova Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilen açıklamada, “Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, maktul şahısların Yalova il merkezinde bulunan bir tekel büfesinden aldıkları, üzerinde etil alkol ibaresi bulunan ancak kriminal incelemesi devam eden sıvı maddeden zehirlendikleri tespit edilmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturma genişletilerek belirtilen iş yerinde, deposunda ve ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda şişe içerisinde aynı sıvı madde ele geçirilmesi üzerine iş yeri sahibi M.A. (37) ile iş yerinde çalışan V.F. (49) ve E.K (44) gözaltına alınmış olup adli tahkikat halen devam etmektedir” denildi.

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