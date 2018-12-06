Yalova merkezli kaçak içki ve sigara operasyonu

YALOVA merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen, ülke sınırları dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen içki ve sigaraları Yalova’da ile diğer illerde satan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yalova il merkezi başta olmak üzere Edirne, Çanakkale ve Bilecik’te planlı ve eş zamanlı yapılan operasyon ile çok sayıda gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi. Haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A. ve S.U. adli kontrolle serbest kalırken, İ.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.FOTOĞRAFLI