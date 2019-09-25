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Yalova merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
YALOVA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen...
GÜVENLİK 25.09.2019, 11:59
YALOVA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yalova merkezli Bursa, İstanbul, Erzurum, Sakarya, Samsun ve Kocaeli'de eş zamanlı yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Yalova'ya getirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yalova merkezli Bursa, İstanbul, Erzurum, Sakarya, Samsun ve Kocaeli'de eş zamanlı yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Yalova'ya getirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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