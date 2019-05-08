Yalova merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

YALOVA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yalova merkezli Ankara, Kayseri, Zonguldak, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Bursa, Muş, Muğla ve Tekirdağ'da düzenlenen baskınlarda muvazzaf 3 subay ve 6 astsubay ile 3 emekli astsubay, KHK ile ihraç edilen 2 astsubay ve 1 askeri öğrenci, toplam 15 kişi gözaltına alındı.

​Ankesörlü ve kontörlü telefonlarla ardışık aramalarla haberleştikleri tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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