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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, () - YALOVA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Haziran'da yapılan...

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, () - YALOVA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Haziran'da yapılan operasyonda İstanbul ilinden Yalova’ya geldikleri tespit edilen T.A.M., R.G.Z. ile F.G. isimli İran uyruklu 3 kişi 34 plakalı araç ile birlikte yakalandı. Narkotik dedektör köpeği 'Zeytin' eşliğinde araçta yapılan aramada bagajda zulalanmış vaziyette 284 gram metamfetamin maddesi, 53 captagon sentetik hap, 21 sentetik ecza hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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