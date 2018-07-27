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Yalova'da otomobilin çarptığı köpek kurtarılamadı

YALOVA'nın Termal ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, gece çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. Köpek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Termal'de gece saatlerinde bir otomobil, sokak köpeğine çarparak uzaklaştı....

Yalova'da otomobilin çarptığı köpek kurtarılamadı
YALOVA'nın Termal ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, gece çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. Köpek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Termal'de gece saatlerinde bir otomobil, sokak köpeğine çarparak uzaklaştı. Çevredekiler, yaralı köpeği kurtarmak için seferber oldu. Olay yerinde bulunan ilçe sakinlerinden birinin ulaştığı veteriner, gece kliniğini açtı. Kliniğe götürülen köpeğe veteriner müdahalede bulundu. Belediye zabıta ekipleri, sabah olduğunda köpeği klinikten aldı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülen köpek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Köpeği kurtarmak için mücadele edenlerden Ardıç Gençoğlu, köpeğin, geç müdahale edildiği için kurtarılamadığını ileri sürdü. Gençoğlu, geceleyin ilgili tüm kurumları aradıklarını, olumsuz yanıt almaları üzerine köpeği kendi imkanlarıyla açtırdıkları bir kliniğe götürüp tedavi ettirdiklerini söyledi. Gençoğlu, köpeğin, belediyeye teslim edilmesinden kısa süre sonra da öldüğünü ifade etti.

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