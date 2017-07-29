Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa tahliye...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa...
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası

Yalova'da Gürcü hırsızlık çetesi çökertildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çok ilde hırsızlık olaylarına karışan Gürcistan uyruklu 3  kişiyi, yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan...

Yalova'da Gürcü hırsızlık çetesi çökertildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çok ilde hırsızlık olaylarına karışan Gürcistan uyruklu 3  kişiyi, yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramada altın burma bilezikler, kolye ve bilgisayar ele geçirildi.
Yalova Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul; Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'de bir çok hırsızlık olayına karışan Gürcü çetenin Yalova'ya geldiğini belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle  şüphelilerin kullandığı otomobili Rüstempaşa Mahallesi'nde durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayan ve kaçan Gürcistan uyruklu S.T. (32), Z.N. (34) ve S.S.’nin  (32)  içersinde bulunduğu aracı kısa süren kovalamacanın ardından, silahlarını doğrultarak durdurdu. Bu an polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada  5 altın burma bilezik, altın kolye, diz üstü bilgisayarlar, tablet ve hırsızlıkta kullandıkları tornavidalar ele geçirildi.
Bir çok suçtan kayıtları bulunan 3 kişi sorgularının ardından adliyeye sevkedilecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314