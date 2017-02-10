Yalova'da FETÖ'den 3 polise tutuklama

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 4 polisten 3’ü tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 4 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yalova merkezli Bursa, Erzurum, Eskişehir ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda polis memurları S.A., H.T., Y.Y. ve S.K. gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T., Y.Y., S.K. tutuklandı.