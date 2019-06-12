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Yalova-Bursa Karayolu'nda iki TIR bariyerlere çarptı, trafik 1 saat ulaşıma kapandı

YALOVA-Bursa karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki TIR bariyerlere çarptı. Bir TIR sürücüsünün yaralandığı kazada, karayolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza, akşam saatlerinde Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik...

Yalova-Bursa Karayolu'nda iki TIR bariyerlere çarptı, trafik 1 saat ulaşıma kapandı
YALOVA-Bursa karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki TIR bariyerlere çarptı. Bir TIR sürücüsünün yaralandığı kazada, karayolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaza, akşam saatlerinde Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkii yakınlarında meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan Mehmet Küllük (48) yönetimindeki 43 UH 666 plakalı dondurulmuş tavuk yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan karayolunda virajda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, sürüklenerek bariyerlere çarptı. TIR'ın hemen arkasından gelen Erdal Uyanık (41) yönetimindeki 43 AAB 200 plakalı bir başka TIR ise kaza yapan TIR'a çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Mehmet Küllük olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLİYOR
Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda trafik 1 saat durdu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda 1 saatin sonunda trafik tek şeritten kontrollü şekilde verilmeye başlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

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