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Yalnız yaşayan Suriyeli evinde ölü bulundu
KAHRAMANMARAŞ'ta, Suriye uyruklu Mahmut Kemal (42), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, öğlen saatlerinde, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Mahmut Kemal, komşusu ile çarşıya gitmek için sözleşti...
GÜVENLİK 01.09.2019, 16:55
KAHRAMANMARAŞ'ta, Suriye uyruklu Mahmut Kemal (42), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, öğlen saatlerinde, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Mahmut Kemal, komşusu ile çarşıya gitmek için sözleşti ancak evden çıkmadı. Bunun üzerine meraklanan komşusu eve gidip, kapıyı çaldı. Açanın olmaması üzerine komşu, pencereden girdiği evde Kemal'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mahmut Kemal'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemal'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
5 YILDIR AYNI MAHALLEDE YAŞIYORDU
Mahmut Kemal'in 5 yıldır Kayabaşı Mahallesi'nde yaşadığı ve ailesinin 2 ay önce Suriye'ye gittiği öğrenildi. Kemal'in komşularından Cemile Özkan, yemek yaparken sesler duyduğunu belirterek, "Dışarı çıktığımda 'Mahmut öldü' dediler. 'Ne ölmesi belki de bayılmıştır ambulans çağıralım' deyip Murat ağabeyin yanına koşup ambulansı aramasını istedim. Ambulans gelince öldüğü ortaya çıktı" diye konuştu.
Olay, öğlen saatlerinde, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Mahmut Kemal, komşusu ile çarşıya gitmek için sözleşti ancak evden çıkmadı. Bunun üzerine meraklanan komşusu eve gidip, kapıyı çaldı. Açanın olmaması üzerine komşu, pencereden girdiği evde Kemal'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mahmut Kemal'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemal'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
5 YILDIR AYNI MAHALLEDE YAŞIYORDU
Mahmut Kemal'in 5 yıldır Kayabaşı Mahallesi'nde yaşadığı ve ailesinin 2 ay önce Suriye'ye gittiği öğrenildi. Kemal'in komşularından Cemile Özkan, yemek yaparken sesler duyduğunu belirterek, "Dışarı çıktığımda 'Mahmut öldü' dediler. 'Ne ölmesi belki de bayılmıştır ambulans çağıralım' deyip Murat ağabeyin yanına koşup ambulansı aramasını istedim. Ambulans gelince öldüğü ortaya çıktı" diye konuştu.
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