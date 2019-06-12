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Yalnız yaşayan kişi ölü bulundu 

İbrahim DANIŞ/ TORBALI, (İzmir), () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, işçi emeklisi olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Semih Sakin yaşadığı evde ölü bulundu.  Torbalı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmandan...

Yalnız yaşayan kişi ölü bulundu 

İbrahim DANIŞ/ TORBALI, (İzmir), () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, işçi emeklisi olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Semih Sakin yaşadığı evde ölü bulundu. 
Torbalı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmandan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen ekipler, kokunun Semih Sakin'in evinden geldiğini belirledi. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile eve giren jandarma ekipleri, Sakin'i evin salonunda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Sakin'in öldüğü tespit edildi. 1 çocuk babası ve işçi emeklisi olduğu öğrenilen Sakin'in yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin ediliyor. Sakin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sakin'in vücudunda herhangi bir kesik veya darp izinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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