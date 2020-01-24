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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü
GÜVENLİK 24.01.2020, 19:01
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Hatice Çetinbaş (64) yalnız oturduğu evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olayı duyup, evin önüne gelen komşuları, uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak’taki binada meydana geldi. Dün akşamdan beri Hatice Çetinbaş'tan haber alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Çetinbaş'ı salonda hareketsiz halde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Çetinbaş'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyan komşuları, Hatice Çetinbaş'ın evinin kapısına gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatice Çetinbaş'ın cesedi morga götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak’taki binada meydana geldi. Dün akşamdan beri Hatice Çetinbaş'tan haber alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Çetinbaş'ı salonda hareketsiz halde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Çetinbaş'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyan komşuları, Hatice Çetinbaş'ın evinin kapısına gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatice Çetinbaş'ın cesedi morga götürüldü.
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