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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

ANTALYA'da, kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Pakize Bükte (53), evinde ölü bulundu. Kepez ilçesi Yenimahalle'de, 3 katlı binanın birinci katındaki dairede yalnız oturan Pakize Bükte'den bir süredir haber alamayan komşuları,...

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
ANTALYA'da, kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Pakize Bükte (53), evinde ölü bulundu.
Kepez ilçesi Yenimahalle'de, 3 katlı binanın birinci katındaki dairede yalnız oturan Pakize Bükte'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Saat 23.00 sıralarında verilen adrese gelen polis, Bükte'nin bir yakınına telefonla ulaşarak bilgi almak istedi. Ancak telefonla görüşülen yakını, Pakize Bükte ile çok samimi olmadıklarını, yakında zamanda da görüşmediklerini söyledi. Bunun üzerine polis, bir otelde çalışan Bükte'nin evini kontrol etmek istedi. Zile basan ekipler, kimsenin kapıyı açmaması üzerine binanın çevresini kontrol ederken, evin balkon penceresinin açık olduğunu fark etti.
Balkon penceresinden daireye giren Bükte'nin komşuları, kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Pakize Bükte'yi yatağında hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Pakize Bükte'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Pakize Bükte'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Pakize Bükte'nin, kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerine durduruyor.

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