Son Dakika
Yalnız yaşayan kadın, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Şayeste Kabakçı, yalnız yaşadığı evinde, fişe taktığı elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Mumcuoğlu köyünde yalnız yaşayan Şayeste Kabakçı, dün gece, evinde elektrikli...
GÜVENLİK 08.09.2019, 10:25
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Şayeste Kabakçı, yalnız yaşadığı evinde, fişe taktığı elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Mumcuoğlu köyünde yalnız yaşayan Şayeste Kabakçı, dün gece, evinde elektrikli battaniyeyi fişe takıp, uyudu. İddiaya göre, bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu yangın çıktı. Bir süre sonra evden yükselen dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrek Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede, büyümeden söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri, Şayeste Kabakçı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Kabakçı'nın yanan elektrikli battaniyeyi son anda fark edip, söndürmeye çalışırken dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Şayeste Kabakçı'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.
İlçeye bağlı Mumcuoğlu köyünde yalnız yaşayan Şayeste Kabakçı, dün gece, evinde elektrikli battaniyeyi fişe takıp, uyudu. İddiaya göre, bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu yangın çıktı. Bir süre sonra evden yükselen dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrek Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede, büyümeden söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri, Şayeste Kabakçı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Kabakçı'nın yanan elektrikli battaniyeyi son anda fark edip, söndürmeye çalışırken dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Şayeste Kabakçı'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0