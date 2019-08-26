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Yalnız yaşayan adam, öldükten 10 gün sonra bulundu
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evden gelen kötü kokulardan şüphelenen komşuların haber vermesiyle eve giren polis ekipleri yalnız yaşayan Kemal Akkuş’un (63) cesedini buldu. Mahalle sakinleri Akkuş'u 10 gündür görmediklerini...
GÜVENLİK 25.08.2019, 20:28
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evden gelen kötü kokulardan şüphelenen komşuların haber vermesiyle eve giren polis ekipleri yalnız yaşayan Kemal Akkuş’un (63) cesedini buldu. Mahalle sakinleri Akkuş'u 10 gündür görmediklerini söyledi.
Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede oturanlar, Kemal Akkuş’un yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evinden gelen kötü kokular üzerine durumu polise haber verdi. Yaklaşık 10 gündür mahalle sakinleri tarafından görülmeyen Akkuş’un evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın kısmen bozulmuş cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Akkuş'un 1 hafta, 10 gün önce ölmüş olabileceği belirlendi. Akkuş’un cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından, ekipler tarafından evden çıkarılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede oturanlar, Kemal Akkuş’un yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evinden gelen kötü kokular üzerine durumu polise haber verdi. Yaklaşık 10 gündür mahalle sakinleri tarafından görülmeyen Akkuş’un evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın kısmen bozulmuş cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Akkuş'un 1 hafta, 10 gün önce ölmüş olabileceği belirlendi. Akkuş’un cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından, ekipler tarafından evden çıkarılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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