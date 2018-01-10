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Yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu

TRABZON'un Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi'nde Salih Civelek (61) yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, Civelek'in uzun bir süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Çayırbağı Mahallesi'nde eşinden...

Yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
TRABZON'un Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi'nde Salih Civelek (61) yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, Civelek'in uzun bir süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çayırbağı Mahallesi'nde eşinden ayrılan ve bir konteynerde yalnız yaşayan Salih Civelek'ten komşuları uzun süre haber alamadı. Civelek'in yaşadığı konteynere giden komşuları, kötü kokular üzerine camı kırarak içeri baktı. Salih Civelek'in yerde hareketsiz yattığı fark edilince, sağlık ve polise ekiplerine haber verildi. Konteynere giren ekipler, Civelek'in uzun bir süre önce öldüğünü belirledi. Salih Civelek'in cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Doğankaya Camii İmamı Osman Küçükaslan, yalnız yaşayan Salih Civelek'in zaman zaman camiyi temizlediğini ve kendilerinin de ona yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, "7 ay önce bakkaldan mutfak tüpü aldığını görmüştüm. Ondan sonra kendisini görmedim. Düzköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, birkaç gün önce Civelek'i sordu. Yakınları da İstanbul'a gitmiş olabileceğini söylediler. Daha sonra gidilen konteynerin penceresi kırıldı ve içeride cesediyle karşılaştılar" dedi.

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