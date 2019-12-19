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Yalnız yaşadığı evinde yaşamına son verdi
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde Müslüm Altıntaş (25) yalnız yaşadığı evinde, av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi. Hayvancılıkla uğraşan Müslüm Altıntaş, gece saatlerinde Akkışla ilçesi Kululu Mahallesi'nde yalnız...
GÜVENLİK 19.12.2019, 11:51
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde Müslüm Altıntaş (25) yalnız yaşadığı evinde, av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi.
Hayvancılıkla uğraşan Müslüm Altıntaş, gece saatlerinde Akkışla ilçesi Kululu Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde girdiği bunalım sonucu av tüfeğini göğsüne dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Altıntaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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