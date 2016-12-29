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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, 60 yaşındaki Tahsin Bilge, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Tahsin Bilge, Bayır Mahallesi, Gökalp Caddesi'ndeki tek katlı harabe evinde komşuları tarafından hareketsiz bulundu. Gelen sağlık...

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, 60 yaşındaki Tahsin Bilge, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Tahsin Bilge, Bayır Mahallesi, Gökalp Caddesi'ndeki tek katlı harabe evinde komşuları tarafından hareketsiz bulundu. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Bilge'nin öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinden sonra cesedin götürülmesi için belediyeden cenaze aracı istendi. Bir süre beklenilmesine rağmen araç gelmeyince camiden alınan tabuta konulan Bilge'nin cesedi, komşusunun minibüsü ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemeye göre vücudunda yara izine rastlanmayan Bilge'nin kesin ölüm nedeni, hastanede yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Mahalle Muhtarı Mehmet Özen, "Huzurevinde kalmak istemiyordu. Mahalle sakinlerimiz yardım ediyorlardı. Vefat edenlerin yoğunluğundan dolayı cenaze aracı sıkıntımız oldu. Belediyeyi aradığımda bütün araçların cenazede olduğu, öğle namazı bittikten sonra cenaze aracı gönderebileceklerini söylediler. Bizler de cenazenin evde kalmasını istemedik. Biraz acele ettik. Kendi açımdan üzerimize düşen görevi yaptık. Cenazeyi biz defnedeceğiz" dedi.

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