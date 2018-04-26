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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, 64 yaşındaki Halil İbrahim Bakış yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, bugün saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 580/1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Halil İbrahim...

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
İZMİR'in Konak İlçesi'nde, 64 yaşındaki Halil İbrahim Bakış yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, bugün saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 580/1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Halil İbrahim Bakış'tan bir süredir haber alamayan kardeşi Muzaffer Bakış (62) kontrol etmek için evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca eve giren Muzaffer Bakış, kardeşi Halil İbrahim Bakış'ı yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bakış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen Bakış'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. 
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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