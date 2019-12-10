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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Ayşe Çılkın (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Düşme sonucu başından yaralanıp hayatını kaybettiği değerlendirilen Çılkın'ın cesedine otopsi...
GÜVENLİK 10.12.2019, 15:03
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Ayşe Çılkın (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Düşme sonucu başından yaralanıp hayatını kaybettiği değerlendirilen Çılkın'ın cesedine otopsi yapılacak.
Muratdede Mahallesi 201 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ayşe Çılkın'dan haber alamayan yakınları, saat 12.00 sıralarında evine gitti. Eve giren yakınları, oturma odasında bulunan sobanın kenarında Çılkın'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Çılkın'ın öldüğü belirlendi.
Düşme sonucu başından yaralanıp öldüğü değerlendirilen Çılkın'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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