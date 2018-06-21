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Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

BURSA’da, Kaya Halil Kızılşahin (87), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.  ​Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde Kaya Halil Kızılşahin’in tek başına yaşadığı evde yangın çıktı. Alevler kısa...

Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
BURSA’da, Kaya Halil Kızılşahin (87), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. 
​Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde Kaya Halil Kızılşahin’in tek başına yaşadığı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalan Kızılşahin'i yaralı olarak dışarı çıkardı. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak istenen Kızılşahin, yolda tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Kızılşahin’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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