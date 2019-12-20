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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, İdris Erdem (66), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzidede Mahallesi Çakır Hüseyin Sokak’taki evinde yalnız yaşayan İdris Erdem'den bir süredir haber alamayan komşuları,...
GÜVENLİK 20.12.2019, 12:01
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, İdris Erdem (66), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzidede Mahallesi Çakır Hüseyin Sokak’taki evinde yalnız yaşayan İdris Erdem'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, polisi aradı. Dün gece eve giren polis, Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştı. İdris Erdem'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.
Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzidede Mahallesi Çakır Hüseyin Sokak’taki evinde yalnız yaşayan İdris Erdem'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, polisi aradı. Dün gece eve giren polis, Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştı. İdris Erdem'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.
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