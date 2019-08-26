banner325

Son Dakika

Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yakıtı bitip yolda kalan ve kamyonun arkasında halatla çekilen otomobile TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun...

GÜVENLİK 26.08.2019, 06:18
Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde yakıtı bitip yolda kalan ve kamyonun arkasında halatla çekilen otomobile TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Vedat Ceylan ve yakınları, Şanlıurfa Viranşehir'de trafik kazasında ölen yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra  mevsimlik olarak çalıştıkları Konya'daki tarlaya dönmek üzere yola çıktı. Ceylan yönetimindeki 48 K 7646  otomobilin, Ereğli yakınlarında yakıtı bitti. Bunun  üzerine yoldan geçen Ali Şendul'un kullandığı 27 ACC 134 plakalı kamyonu durduran Ceylan, otomobilini halatla kamyonun arkasına bağlayıp, yakındaki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. İddiaya göre yakındaki istasyonda satış olmayınca da başka bir sonraki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. Akaryakıt istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra, kamyonun arkasına bağlı olarak ilerleyen otomobile Ahmet Şimşek yönetimindeki 31 K 4301 plakalı TIR çarptı.
OTOMOBİL, KAMYONUN ALTINDA KALDI
Çarpmanın şiddetiyle otomobil, halatla bağlı olduğu kamyonun altına girdi. Kazada, sürücü Vedat Ceylan, annesi Redife Dinçcan ve yanlarındaki tarım işçisi Hediye Ulutaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Hediye Ulutaş'ın kızı Evin Ulutaş ile TIR şoförü Ahmet Şimşek de yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralı Evin Uluştaş ile 3 kişinin cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAMYONA BİNDİ, KAZADAN KURTULDU
 Vedat Ceylan ile birlikte yolculuk yapıp, otomobilin yakıtı bitip, halatla bağlanan kamyona  binen Ceylan'ın annesi Redife Dinçcan'ın dini nikahlı eşi Hikmet Şanlı ise kazadan yara almadan kurtuldu. Şanlı, kazanın ardından gözyaşına boğuldu. Kamyon şoförü Ali Şendul da kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:55
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3