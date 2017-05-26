Yakıt deposundan 107 kilo 500 gram eroin çıktı

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, polisin takibe alarak durdurduğu otobüste yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 107 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, otobüs sahibi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yolcu otobüsünü takibe aldı. Otobüs TEM otoyolu Gültepe mevkiinde durduruldu. Otobüs park yerine çekilerek arama yapılırken, yakıt deposu söküldü. Yakıt deposu açıldığında 201 paket halinde 107 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Polis otobüsün sahibi, sürücüsü ve muavini gözaltına aldı. 'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişiden otobüsün sahibi M.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken, otobüs sürücüsü ile muavin serbest kaldı.



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