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Yakıt deposundaki uyuşturucu tamirhanede bulundu

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da uyuşturucu operasyonu yapan polisin şüphe üzerine tamirhaneye götürüp vinçle kaldırarak altını kontrol ettiği hafit ticari aracın deposundan 13 kilo esrar çıktı. Ekiplerin operasyonlarda gözaltına aldığı...

Yakıt deposundaki uyuşturucu tamirhanede bulundu

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da uyuşturucu operasyonu yapan polisin şüphe üzerine tamirhaneye götürüp vinçle kaldırarak altını kontrol ettiği hafit ticari aracın deposundan 13 kilo esrar çıktı. Ekiplerin operasyonlarda gözaltına aldığı 18 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, merkez Seyhan İlçesi'nin Hürriyet, Ova, Gülbahçesi, Onur ve Narlıca mahallelerinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen ve adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, 21 sokak satıcısını gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 13 kilo esrar, 12 gram eroin, 5 bin 162 uyuşturucu hap, 3 pompalı tüfek ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Aynı zamanda şehrin giriş noktalarında da şüpheli araçlara yönelik çalışma yapan Narkotimler, durdurdukları hafif ticari aracı narkotik köpeği ile aradı. Yakıt deposu şüphe uyandırınca polis, aracı Emniyet Müdürlüğü'nün tamirhanesine götürdü. Vinçle kaldırılan aracın yakıt deposundan 13 kilo esrar çıktı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zehir satıcılarından 18'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

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