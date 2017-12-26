Yakıt deposunda kaçak sigara sevkiyatı jandarmaya takıldı

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakıt deposunda 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen TIR'ın gözaltına alınan şoförü, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İhbarı değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden TIR ile gümrük kaçağı sigara getirileceğini belirledi. Bunun üzerine dün Ankara- Denizli karayolunda önlem alan jandarma, gümrük kaçağı sigara taşıdığı belirlenip takibe alınan bir TIR'ı Akhan Mahallesi'ndeki bir TIR garajına girer girmez durdurdu. TIR'ın yakıt deposunun ön kısmındaki değişikliği farkeden polis, buraya yoğunlaştı. Yakıt deposunu keserek açan polis, gümrük kaçağı 7 bin paket sigara ele geçirdi. TIR şoförü gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü, tutuksuz yargılanmak üzere berbest bırakıldı.FOTOĞRAFLI