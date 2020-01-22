banner314

banner325

Son Dakika

Yakılarak öldürülen kadının oğlu: Katil yakalandı, annem artık rahat uyusun

GÜVENLİK 22.01.2020, 16:36
Yakılarak öldürülen kadının oğlu: Katil yakalandı, annem artık rahat uyusun
SAMSUN’un Kavak ilçesinde, 3 yıl önce evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79) oğlu Şaban Cindi (55), şüpheli Fikret Cindi'nin (52) Bursa'da gözaltına alınıp, tutuklanmasıyla ilgili, “Üç senedir büyük ızdırap yaşıyorduk. Katil yakalandı, annem artık yerinde rahat uyusun” dedi.
Olay, 17 Mart 2017'de, Samsun’un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Cindi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ev ise kullanılmaz hale geldi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Şaver Cindi kaldırıldığı hastanede verdiği ifadesinde, "Eşimi cuma namazına gönderdikten sonra kapı çaldı, açtım. Akrabamız olan Fikret Cindi içeri girdi. Benden para istedi. Ben olmadığını söyleyince, evin içerisinde beni darp ederek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak, cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Ben bir anda alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım” dedi.
Şaver Cindi'nin ifadesinin ardından polis, Fikret Cindi'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cindi ise olaydan 10 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
3 YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI
Önceki gün Bursa'daki 2 oğlunu ziyarete gelen Fikret Cindi, Çekirge Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine durduruldu. İstanbul'dan Bursa'ya geldiğini ve kimliğini feribotta düşürdüğünü söyleyen şüpheli, polis merkezine götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde, şüphelinin Samsun'da 3 yıl önce yakılarak öldürülen Şaver Cindi'nin katil zanlısı olduğu iddiasıyla ve birçok ilde işlediği 6 suçtan dolayı aranan Fikret Cindi olduğu  ortaya çıktı.
CİNAYETİ KABUL ETMEDİ
Fikret Cindi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İstanbul Kağıthane'de oturduğu belirlenen 6 çocuk babası Cindi'nin, Bursa'da yaşayan 2 çocuğunu ziyarete geldiği saptandı. Fikret Cindi, gazetecilerin Şaver Cindi'nin öldürülmesi ile ilgili sorularına ise "Ben yapmadım. Yapsam ben gelmem. Üzerime iftira atılıyor. Düşmanı başka yerde arasın. İddiaları kabul etmiyorum. Yapmadım diyorum" diye cevap verdi. Adliyeye sevk edilen Fikret Cindi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. 'Yağmacılık', 'belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'yangın çıkarma', 'hırsızlık' suçlarından da hakkında dava bulunan Fikret Cindi, tutuklanıp, Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
‘ACIMIZ DİNMEDİ AMA YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ’
Yanan evin yan tarafına yeni bir ev inşa eden ve babasıyla birlikte bu evde yaşayan Şaver Cindi'nin oğlu Şaban Cindi, 3 senedir büyük ızdırap yaşadıklarını belirtti. Cindi, “Katil yakalandı, annem artık yerinde rahat uyusun. Acımız dinmedi ama yüreğimize su serpildi. Şahsın ailesi burada, aynı mahallede yaşıyoruz. Akrabayız bir de. Yüz yüze geldiğimiz günler oldu. Ailesi de sürekli babamdan para alırdı. Fikret Cindi’yi kışkırtan abisi ve babasıdır. Artık onlarla görüşmüyoruz, görmek de istemiyorum. Annem ölmeden önce her şeyi anlattı, ifadesini verdi. Şimdi, ‘yapmadım’ diyor. Onun her zamanki hali, bir sürü hırsızlık dosyası var. Birçok ailenin canını yaktı. Yalan söyleyerek, defalarca babamdan para aldı. Allah ıslah etsin” dedi.
‘BU ÇOCUKLAR BİZİM ELİMİZDE BÜYÜMÜŞTÜ’
Şaver Cindi'nin eşi Osman Cindi (76) de zanlı yakalandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Ben o gün maaşımı çekmeye gittim, alışveriş yaptım ve eve geldim. Cuma namazı vakti gelince evden çıktım. Namaz sonrası geldik, evden dumanlar çıkıyor. Eşim kapının hemen önündeydi, komşularla birlikte dışarı çıkardık ve hastaneye götürdük. 10 gün tedavi gördü, bu sürede her şeyi anlattı. Bu çocuklar bizim elimizde büyüdü, şimdi bunları inkar ediyorlar” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3