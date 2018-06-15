Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

Yakalanmamak için pencereden atlayıp topuklarını kırdı, adliyeye sedyeyle getirildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) polisin uyuşturucu operasyonu düzenlediği evde bulunan 5 öğrenciden Sabit C., 2'nci katın penceresinden atlayınca topuk kemikleri kırıldı. Hastaneye sedyeyle getirilen Sabit C. ile 4 arkadaşı tutuklandı. Gazimağusa'da,...

Yakalanmamak için pencereden atlayıp topuklarını kırdı, adliyeye sedyeyle getirildi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) polisin uyuşturucu operasyonu düzenlediği evde bulunan 5 öğrenciden Sabit C., 2'nci katın penceresinden atlayınca topuk kemikleri kırıldı. Hastaneye sedyeyle getirilen Sabit C. ile 4 arkadaşı tutuklandı.
Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 5 öğrencinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Baskın sırasında polisi karşısında gören gençlerden Sabit C., yakalanmamak için odalardan birinin penceresini açıp, atladı. Beton zemine düşen Sabit C., yaralandı. Evde bulunan İkbal S.Ö., Yunus H., Selinay Ö. ve Sultan Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 5,5 gr Hint keneviri ele geçirildi.
Öğrenciler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi yapılan Sabit C. de adliyeye sedyeyle getirildi. Ayakları alçıya alınan Sabit C., üzerindeki örtüyle yüzünü kapatarak gazetecilerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı.
'Kanunsuz uyuşturucu madde alma', 'Kanunsuz uyuşturucu madde verme' ve 'Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sabit C., "Satıcı değil, içiyim" dedi. Diğer öğrenciler de içici olduklarını söyledi.
Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği 5 öğrenci, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325