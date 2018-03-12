Yakalanacağını anlayınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, inşaattan hırsızlık yaptığı ileri sürülen E.B. (35), polis tarafından fark edilince 4 katlı binanın çatısına çıkıp, atlamak istedi. E.B., ikna edildikten sonra çatıdan indirilip, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Taşpazar Mahallesi 802 Sokak'ta meydana geldi. E.B., iddiaya göre, inşaattan hırsızlık yaparken, polis ekiplerince fark edildi. Çaldığı malzemeleri bırakıp, kaçmaya başlayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanacağını anlayan E.B., 4 katlı binanın çatışına çıkarak, atlamak istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zeminde branda açtı. E.B., bu sırada, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kiremit fırlattı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından sakinleştirilen E.B., ikna edilerek, çatıdan indirildi. Gözaltına alınan şüpheli E.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. E.B.'nin 'hırsızlık' suçundan emniyette kaydı olduğu, kısa süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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