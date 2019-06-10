Yakalama kararı olan şüpheli: Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, birçok suçtan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüphelilerden biri, gazetecilere dönerek, "Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum" dedi.Dün akşam saatlerinde ilçe çıkışında bulunan plaka tanıma sisteminden şüpheli bir aracı tespit eden polis ekipleri, aracı Bodrum'dan çıkarken Torba Uygulama Noktası'nda durdurdu. Yapılan kontrollerde araç içerisindeki kişiler, Oktay Çamlıbel ve Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimlikleri polis ekiplerine gösterdi. Ekipler durumlarından şüphelendikleri ve kimlikleri ile ilgili sorulan sorulara çelişkili cevaplar veren iki kişiyi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Burada parmak izleri alınan kişilerden Oktay Çamlıbel ismine düzenlenen kimliği ibraz eden şahsın T.Y Ş., Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimliği ibraz eden şahsın ise B.B. olduğu tespit edildi. T.Y.Ş.'nin İzmir, Yalova, Balıkesir, Ordu, Rize, Giresun, Aydın, Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinden 22 hırsızlık, 2 basit yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik, 2 adet firar olmak üzere 27 suçtan yakalama kaydı olduğu tespit edildi. B.B.'nin ise Ankara, İstanbul ve Afyon illerinden 3 hırsızlık ve 1 firar olmak üzere 4 yakalama kararı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, gazetecileri sorusu üzerine, "Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum. Suç ne yazacaksın. Açıktan firar mı yazacaksın? Utanmaz" diye cevap verdi.

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