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Yahyalı'da fuhuş görüntüleriyle iş adamlarına şantaja 4 tutuklama 

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde fuhuş sırasında iş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip, bu görüntülerle şantaj yaparak para sızdırdıkları iddia gözaltına alınan 7 kişiden, 2'si kadın, 4'ü tutuklandı. Yahyalı Cumhuriyet...

Yahyalı'da fuhuş görüntüleriyle iş adamlarına şantaja 4 tutuklama 
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde fuhuş sırasında iş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip, bu görüntülerle şantaj yaparak para sızdırdıkları iddia gözaltına alınan 7 kişiden, 2'si kadın, 4'ü tutuklandı.
Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çok sayıda iş adamı ve esnafa kumpas kurup, fuhuş sırasında uygunsuz görüntülerini çekerek, bu görüntülerle şantaj yapıp maddi menfaat sağlayan çeteye yönelik soruşturma başlattı Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcısı Emrullah  Polat'ın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Leyla B., Yılmaz Ü., Alpaslan Ü., İnci D., B.Ü., H.Ü. ve Y.Ü.'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çetenin lideri olduğu belirtilen Leyla B. ile Yılmaz Ü., Alpaslan Ü. ve İnci D. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
5 YIL ÖNCE ADANA'DAN GELMİŞ
Adana'dan 5 yıl önce gelip ilçeye yerleştiği belirtilen çete lideri Leyla B.'nin, kurduğu fuhuş çetesiyle iş adamı ve esnafı İsmet Mahallesi'ndeki bahçeli bir eve çağırıp, tuzaklarına düşürdükleri, bu kişilerin eve girip çıkarken ve içeride ilişki sırasında kamerayla kayda alıp, bu görüntülerle para sızdırdıkları belirlendi.

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