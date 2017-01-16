Yahudi işadamının cinayeti şüphelileri Trabzon'da yakalandı

Fatih TURAN/TRABZON, () – İSTANBUL Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 72 yaşındaki Yahudi işadamı Jak Levi’nin cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada Gürcistan uyruklu 43 yaşındaki Shalva Tchurgulashvılı ile eşi 42 yaşındaki Ekatarina Vardanıdze Trabzon’da yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy, Caddebostan, Çamfıstığı Sokak'ta yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülen Yahudi işadamı Jak Levi'nin cinayet şüphelilerinin yakalanması için yürütülen soruşturmada aranan Gürcistan uyruklu çift, çocukları ile birlikte Trabzon'da yakalandı. Cinayete kurban giden işadamına ait evden bir miktar para ve bir kasa aldıkları belirlenen Gürcistan uyruklu çiftin karayoluyla Trabzon üzerinden Gürcistan’a gidecekleri öğrenilince, durumdan haberdar edilen Trabzon İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda cinayet şüphelileri olduğu belirlenen Shalva Tchurgulashvılı ve eşi Ekatarina Vardanıdze, saat 01.00 sıralarında Trabzon’un Akyazı mevkinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurulan İstanbul–Tiflis arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin şüphelisi Gürcü çiftin yanlarında 10 yaşındaki kızları Nini Vardanıdze'nin de olduğu belirlenirken, şüphelilerin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda öldürülen Yahudi işadamına ait birçok eşya, 2.60 gram eroin, 2 adet matkap, tornavida, 2 bin 300 Euro 6 bin 600 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, daha sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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