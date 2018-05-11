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Yağmurlu havada kazalar arka arkaya geldi

MANİSA'nın Kula ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralanırken, kazalarda 1 TIR, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilde ise maddi hasar oluştu.  İlk kaza saat 17.00 sıralarında Kavacık Rampası'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak...

Yağmurlu havada kazalar arka arkaya geldi
MANİSA'nın Kula ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralanırken, kazalarda 1 TIR, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilde ise maddi hasar oluştu. 
İlk kaza saat 17.00 sıralarında Kavacık Rampası'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Orhan D. yönetimindeki 41 PY 344 plakalı TIR, rampadan inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenmeye başladı. TIR, yol ortasındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada TIR şoförü yara almazken araçta maddi hasar oluştu.
İkinci kaza ise İzmir-Ankara Karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Uşak yönüne giden Selami Y. yönetimindeki 45 UB 3546 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki dinlenme alanından çıkan Süleyman K. idaresindeki 43 LH 404 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Selami Y. yönetimindeki hafif ticari araç takla attı. Kazada Selami Y. yara almazken, diğer otomobilin sürücüsü Süleyman K. ise yaralandı.
Kazaların ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis, trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri de yaralı otomobil sürücüsü Süleyman K.'yı ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Süleyman K.'nın tedavisi sürüyor.
Polisin kazalarla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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