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Yağmurda ağaç altına giren genç, yıldırım düşmesi sonucu öldü

KIRKLARELİ’nde şiddetli yağmur sırasında ağaç altına giren Çağatay Yaratan (16), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Yündalan köyünde, sağanak sırasında evinin bahçesindeki ağacın altına sığınan Çağatay...

Yağmurda ağaç altına giren genç, yıldırım düşmesi sonucu öldü
KIRKLARELİ’nde şiddetli yağmur sırasında ağaç altına giren Çağatay Yaratan (16), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Yündalan köyünde, sağanak sırasında evinin bahçesindeki ağacın altına sığınan Çağatay Yaratan'ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Yaratan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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