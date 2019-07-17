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Yağmura rağmen intihar girişimini anbean izlediler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkışan Mustafa E. (53) polisin 2 saatlik ikna çabasıyla vazgeçirildi. Olayı gören mahalle halkı ise yağmura rağmen şemsiyeleriyle evin önünde toplanıp yaşananları...

Yağmura rağmen intihar girişimini anbean izlediler
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkışan Mustafa E. (53) polisin 2 saatlik ikna çabasıyla vazgeçirildi. Olayı gören mahalle halkı ise yağmura rağmen şemsiyeleriyle evin önünde toplanıp yaşananları izledi.
Olay, öğlen saatlerinde, Güney Mahallesi Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Mustafa E., oturduğu 3 katlı binanın çatısına çıkıp atlayacağını söyledi. İntihara kalkışan Mustafa E.'yi görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ikna çalışması başlatırken, itfaiye ise çatıda sürekli dolaşıp, kendisini aşağıya sarkıtan Mustafa E.'nin atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açtı. 
Öte yandan, olayı gören mahalleli yağmura rağmen şemsiyeleriyle evin etrafında toplandı. Baştan sona yaşananları izleyip bir an olsun bölgeden ayrılmayan mahalleliler arasında çocuklarında olması dikkat çekti. 
Mustafa E. yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ikna edilip indirildi. Mustafa E.'nin polis merkezinde ifadesi alındı. 

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