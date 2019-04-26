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Yağmur'a tacizde bulunduğu iddia edilen işçiye, çocukları tacizden gözaltı

İZMİR'in Bornova ilçesinde iki yıl önce Yağmur K.'yi (9) taciz ettiği iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılan inşaat işçisi Tuncay Ç. (59), bu defa Muğla'da, Suriyeli kız çocuğu S.J.'ye (10) "Seni İzmir'e götüreyim"...

Yağmur'a tacizde bulunduğu iddia edilen işçiye, çocukları tacizden gözaltı
İZMİR'in Bornova ilçesinde iki yıl önce Yağmur K.'yi (9) taciz ettiği iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılan inşaat işçisi Tuncay Ç. (59), bu defa Muğla'da, Suriyeli kız çocuğu S.J.'ye (10) "Seni İzmir'e götüreyim" ve M.S. (12) adlı erkek çocuğuna da ilişki teklifinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, ilkokul bahçesine girerek öğrencilerin ellerini okşadığı da ileri sürüldü. Bornova'daki olayda, Yağmur K., duruşma öncesi sanık Tuncay Ç. ile karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmişti.
Muğla'da inşaat işçiliği yapan Tuncay Ç.'nin okul bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine Bayır Jandarma Karakolu ekipleri, Salih Paşalar Mahallesi'ne gitti. Tuncay Ç.'nin, Salih Paşalar İlkokulu bahçesine girerek, öğrencilerden Suriye uyruklu S.J.'ye "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, M.S. isimli erkek çocuğuna da ilişki teklif ettiği iddia edildi. Tuncay Ç.'nin ayrıca, okul bahçesinde çocukların ellerini okşadığı ileri sürüldü.
Tuncay Ç.'nin yaptıklarını gören Ö.B. (12) isimli öğrencinin ifadelerinin ardından harekete geçen jandarma, şüpheliyi Ula'nın Gökova Mahallesi'nde gözaltına aldı. Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilen rehber öğretmenler eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı. Tuncay Ç.'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
YAĞMUR KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞTÜ
Tuncay Ç. iki yıl önce İzmir'in Bornova ilçesinde, torununun arkadaşı Yağmur K.'ye (9) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, hakkında dava açılmıştı. Yağmur, duruşma öncesi sanıkla karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmiş, aile, kızlarının ölümünden sorumlu tuttuğu Tuncay Ç. hakkında, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL manevi, 1 TL de maddi tazminat davası açmıştı. Davada, Yağmur'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtilmesine rağmen üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen, eşinden boşanmış olan, 3 çocuk sahibi Tuncay Ç., geçen yıl tahliye edilmişti.

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