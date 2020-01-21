Son Dakika
Yağ kazanı patladı, 1 işçi yaralandı
GÜVENLİK 21.01.2020, 13:36
3
KAHRAMANMARAŞ'ta sanayideki bir işyerinde yağ kazanı büyük bir gürültüyle patladı. İş yerinin kapılarının sökülüp camlarının kırıldığı patlamada Suriyeli Adil Elsaid (17) ağır yaralandı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar olan Elsaid hastanede yoğun bakım servisine alındı.
Olay, sabah saatlerinde Sanayi Sitesi Değirmeciler Caddesi'nde Suriyeliler tarafından çalıştırılan alüminyum levha imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre yağ kazanı henüz belirlenmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle kazan devrilirken, işyerinin kapıları söküldü, camları kırılırken, Adil Elsaid ağır yaralandı.
Sesi duyanlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Elsaid ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Elsaid, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
"ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"
Adil Elsaid'in yardımına koşanlardan Fatih Kavak, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve sesi duyunca hemen yarıma koştuklarını belirterek, "Çok büyük bir patlama oldu, müthiş bir ses geldi. Sesi duyunca dışarı çıktık. Ambulans çağırdık. Yaralının yüzünde ve vücudunda yanık ve yaralar vardı. Ama patlama çok büyüktü, basınçla kapıları yerinden oynatmış" dedi.
Olay, sabah saatlerinde Sanayi Sitesi Değirmeciler Caddesi'nde Suriyeliler tarafından çalıştırılan alüminyum levha imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre yağ kazanı henüz belirlenmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle kazan devrilirken, işyerinin kapıları söküldü, camları kırılırken, Adil Elsaid ağır yaralandı.
Sesi duyanlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Elsaid ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Elsaid, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
"ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"
Adil Elsaid'in yardımına koşanlardan Fatih Kavak, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve sesi duyunca hemen yarıma koştuklarını belirterek, "Çok büyük bir patlama oldu, müthiş bir ses geldi. Sesi duyunca dışarı çıktık. Ambulans çağırdık. Yaralının yüzünde ve vücudunda yanık ve yaralar vardı. Ama patlama çok büyüktü, basınçla kapıları yerinden oynatmış" dedi.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|18
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|18
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|18
|31
|3. Bursaspor
|18
|30
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Keçiörengücü
|18
|28
|6. Ümraniye
|18
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|18
|24
|10. Balıkesirspor
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|64
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|23
|45
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|23
|34
|6. Wolverhampton
|23
|34
|7. Sheffield United
|24
|33
|8. Tottenham
|23
|31
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Newcastle
|24
|30
|14. Burnley
|23
|27
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|22
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|23
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Valencia
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|30
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Granada
|20
|27
|11. Real Betis
|20
|27
|12. Levante
|20
|26
|13. Osasuna
|20
|25
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016