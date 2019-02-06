Yabani keçi avlarken uçurumdan düşüp öldü

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, Küçük Balan Dağı’nda kuzeni ile avlamaya giden 55 yaşındaki Mehmet Uysal, kayalıklarda dengesini kaybederek 60 metre yükseklikten uçuruma düşerek hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Küçük Balan Dağı'nda meydana geldi. 55 yaşındaki Mehmet Uysal, kuzeni Ali Daloğlu ile günün ağarmasıyla birlikte Marmaris kırsalındaki 900 metre yükseklikteki Küçük Balan Dağı’na avlanmaya gitti. İddiaya göre gördüğü yaban keçesini avlamak için kayalıklara çıkarak dürbünle nişan aldığı sırada dengesini kaybeden Uysal, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kuzeni Ali Daloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Çağrıyı alan Arama Kurtarma Ekibi(AKUT), Arama ve Kurtarma Birliği(AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.Küçük Balan Dağı’na gelen ekipler, Ali Daloğlu’nun verdiği koordinatlar doğrultusunda bir saat yürüyerek Sarıdüz Mevkii’ne ulaştı. Ekipler, 2 buçuk saat süren çalışma sonucu uçurumun dibinde bulunan Mehmet Uysal’ın cenazesine ulaştı. Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen cenaze, yapılan inceleme ardından ailesine teslim edildi.Bahçıvanlık yaptığı öğrenilen Uysal’ın küçük yaşlardan itibaren Marmaris kırsalında avlanmaya gittiği ve avcılık hobisi olduğu öğrenildi.

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