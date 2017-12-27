Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Okul bahçesinde top oynayan çocuklara ateş açıldı: 7 yaralı
Top oynayan çocuklara silahlı saldırı:...
CHP'li vekil hakkında soruşturma
CHP'li vekil hakkında soruşturma
BAE’li Bakan: Arap dünyası Ankara yada Tahran tarafından yönetilmeyecek
"Arap dünyasını Ankara yada Tahran...
Erdoğan: Özel sektörümüzü Tunus’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz
Erdoğan: Beşar teröristtir, 1 milyon...

Yaban domuzun saldırdığı çoban, yaralandı

NİĞDE'de yaban domuzunin saldırdığı çoban İsmail Pala (35) yaralandı. Merkeze bağlı Dündarlı Kasabası’nda arazide koyun otlatan İsmail Pala’ya yaban domuzu saldırdı. Palayı vücudunun çeşitli yerlerinden ısırarak yaralayan domuz,...

Yaban domuzun saldırdığı çoban, yaralandı
NİĞDE'de yaban domuzunin saldırdığı çoban İsmail Pala (35) yaralandı. Merkeze bağlı Dündarlı Kasabası’nda arazide koyun otlatan İsmail Pala’ya yaban domuzu saldırdı. Palayı vücudunun çeşitli yerlerinden ısırarak yaralayan domuz, çoban köpeklerinin saldırmasıyla kaçtı. Telefonla yakınlarına ulaşıp yaralandığını söyleyen Pala, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tadevi altına alınan Pala'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,