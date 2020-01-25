Vurulan domuzun aracın arkasında sürüklenmesine ceza

BARTIN'ın Kozcağız Beldesi'nde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu aracın arkasına bağlayan 2 kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce idari işlem başlatıldı.Olay, akşam saatlerinde Kozcağız Beldesinde meydana geldi. Kozcağız kırsalında tüfekle vurulan domuzu aracın arkasına iple bağlayan 2 kişi beldeye geldi. Durumu görenler jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri 2 kişiyi karakola götürürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verdi. Ekipler, 2 kişi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara avcılığına muhalefet suçundan idari işlem başlatırken, para cezası uygulanacağı öğrenildi.Ekipler, daha sonra aracın arkasına bağlanan domuzu alarak, toprağa gömdü.