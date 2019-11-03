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Vurulan boz ayı telef oldu
ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde tüfekle vurulduğu belirlenen boz ayı telef oldu. Yöre sakinlerinden Eşref Kan (70), ayıyı yaralı gördüklerini, bir gün sonra da ölüsünü bulduklarını söyledi. Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi'nde arızalanan traktörü...
GÜVENLİK 03.11.2019, 09:42
ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde tüfekle vurulduğu belirlenen boz ayı telef oldu. Yöre sakinlerinden Eşref Kan (70), ayıyı yaralı gördüklerini, bir gün sonra da ölüsünü bulduklarını söyledi.
Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi'nde arızalanan traktörü tamir eden Eşref Kan, yaşadığı Oltu ilçesine dönerken Leğsor Deresi yakınlarında yol kenarında yaralı boz ayı gördü. Eşref Kan, bir gün sonra ayıyı merak ederek yine aynı bölgeye gitti. Ayının öldüğünü gören Eşref Kan ve beraberindekiler, karın kısmından vurulduğunu fark etti.
Eşref Kan, "Şenkaya'nın Gaziler Mahallesi'nden traktör tamirinden dönerken saat 16.00 sıralarında yaralı ayıya rastladım ve hemen veterinere ve ilgili kurumlara haber verdim. Sosyal medya adreslerinden çağrıda bulunduk. Ancak bir gün sonra geri geldiğimizde hayvanı ölü bulduk" dedi.
Babasıyla birlikte Şenkaya'dan dönerken yaralı olarak gördükleri ayının bir gün sonra öldüğünü söyleyen Osman Kan, "İlgili kurumlara bilgi verdik, ayrıca sosyal medyadan da çağrıda bulunduk. Ama kimse ilgilenmedi, sabah geldiğimizde aynı yerde ayı ölü olarak yatıyordu. Önce araç çarptığını sandık ama ayının karın kısmından vurulduğunu gördük. Birileri tarafından tüfekle vurulmuş" diye konuştu.
Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi'nde arızalanan traktörü tamir eden Eşref Kan, yaşadığı Oltu ilçesine dönerken Leğsor Deresi yakınlarında yol kenarında yaralı boz ayı gördü. Eşref Kan, bir gün sonra ayıyı merak ederek yine aynı bölgeye gitti. Ayının öldüğünü gören Eşref Kan ve beraberindekiler, karın kısmından vurulduğunu fark etti.
Eşref Kan, "Şenkaya'nın Gaziler Mahallesi'nden traktör tamirinden dönerken saat 16.00 sıralarında yaralı ayıya rastladım ve hemen veterinere ve ilgili kurumlara haber verdim. Sosyal medya adreslerinden çağrıda bulunduk. Ancak bir gün sonra geri geldiğimizde hayvanı ölü bulduk" dedi.
Babasıyla birlikte Şenkaya'dan dönerken yaralı olarak gördükleri ayının bir gün sonra öldüğünü söyleyen Osman Kan, "İlgili kurumlara bilgi verdik, ayrıca sosyal medyadan da çağrıda bulunduk. Ama kimse ilgilenmedi, sabah geldiğimizde aynı yerde ayı ölü olarak yatıyordu. Önce araç çarptığını sandık ama ayının karın kısmından vurulduğunu gördük. Birileri tarafından tüfekle vurulmuş" diye konuştu.
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