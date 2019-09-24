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Vurduğu 270 kiloluk yaban domuzu ile fotoğraf çektirdi
ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, avcılık yapan Aşkın Uludağ, 270 kilogram ağırlığında yaban domuzu vurdu. Uludağ, vurduğu hayvanın başında fotoğraf çektirdi. Bölgede avcılık yapan Aşkın Uludağ ve bir grup arkadaşı Mesudiye ilçesi...
GÜVENLİK 24.09.2019, 17:45
ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, avcılık yapan Aşkın Uludağ, 270 kilogram ağırlığında yaban domuzu vurdu. Uludağ, vurduğu hayvanın başında fotoğraf çektirdi.
Bölgede avcılık yapan Aşkın Uludağ ve bir grup arkadaşı Mesudiye ilçesi kırsal alanda ava çıktı. Grup, bölgede gezindikleri sırada fark ettikleri yaban domuzunu av tüfeğiyle vurdu. Uludağ ve arkadaşları, 270 kilogramlık yaban domuzuyla fotoğraf çektirdi.
Bölgede avcılık yapan Aşkın Uludağ ve bir grup arkadaşı Mesudiye ilçesi kırsal alanda ava çıktı. Grup, bölgede gezindikleri sırada fark ettikleri yaban domuzunu av tüfeğiyle vurdu. Uludağ ve arkadaşları, 270 kilogramlık yaban domuzuyla fotoğraf çektirdi.
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