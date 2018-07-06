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Vücutlarına sarılı esrarla yakalanan anne ile kızı tutuklandı

MALATYA'da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, vücutlarına sarılı 8,5 kilo esrarla yakalanan anne ile kızı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurduğu yolcu...

Vücutlarına sarılı esrarla yakalanan anne ile kızı tutuklandı
MALATYA'da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, vücutlarına sarılı 8,5 kilo esrarla yakalanan anne ile kızı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Polisler, otobüs yolcularından olan ve durumundan şüphelendiği anne ile kızının üzerini aradı. Yapılan aramada anne E.S.'nin vücuduna sarılı 6 kilo, kızı Z.B.'nin üzerinden de aynı yöntem ile sarılı 2 buçuk kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan anne ve kızı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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