Vücutlarına sarılı 3 kilo esrarla yakalandılar

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, 2 kişinin vücutlarına sarılı 3 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan R.A. ve S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında, şehirler arası yolcu otobüslerinde narkotik köpeği 'Maya' ile arama yaptı. Otobüste yolcu olarak bulunan ve köpeğin tepki verdiği R.A. ve S.G.'nin üzerlerinde arama yapıldı. İkilinin sırtlarına korse ile sarılarak, bantlanmış toplam 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A. ve S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



FOTOĞRAFLI