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Vücuduna sarılı eroinle yakalanan kadın tutuklandı

MALATYA'da polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, vücuduna sarılı 4 kilo 416 gram eroin ile yakalanan şüpheli, tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş noktasında...

Vücuduna sarılı eroinle yakalanan kadın tutuklandı
MALATYA'da polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, vücuduna sarılı 4 kilo 416 gram eroin ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş noktasında şüpheli gördüğü araçlar ile yolcu otobüslerini durdurup aradı, içindekileri kimlik kontrolünden geçirdi. Şehirlerarası otobüste yapılan aramada, ekipler, ismi açıklanmayan kadının tedirgin davranışlarından ve vücudunun şişkinliğinden şüphelendi. Bunun üzerine yapılan aramada, kadının vücuduna 4 kilo 416 gram eroin sardığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgulaması sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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