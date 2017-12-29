Vücuduna sarılı 8 kilo esrarla yakalandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Afganistan uyruklu M.H.S.'nin üzerinde, folyo ile sarılı şekilde 8 kilo 300 gram plaka esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan gözaltına alınan Afganistan uyruklu M.H.S.'nin üzerinde yapılan aramada, folyo ile sarılı şekilde 8 kilo 300 gram plaka esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H.S. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yeşilhisar ve Develi İlçe Jandarma Komutanlıkları bölgesinde yapılan çalışmada 170 gram kubar esrar, 123 litre kaçak içki ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



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