Viyana'da eşinin öldürdüğü Tuğba ve 2 çocuğu, Kırşehir'de toprağa verildi

AVUSTURYA'nın Viyana şehrinde boşanmak istediği eşi Samet Aşık (31) tarafından öldürülen Tuğba Aşık (29) ve çocukları Tuana (2) ile 11 aylık Selman, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneyindeki Baden bölgesinde bulunan Kottingbrunn kasabasında geçen Pazar günü meydana gelen olayda, Samet Aşık, boşanmak isteyen eşi Tuğba ile kızı Tuana'yı bıçaklayarak, 11 aylık oğlu Selman'ı ise boğarak öldürdü. Samet Aşık cinayetlerden sonra polisi arayarak, olayı haber verdi ve teslim oldu. Tuğba Aşık ve 2 çocuğunun cenazesi, yapılan otopsilerinin ardından memleketleri Kırşehir'e gönderildi. Aliçam Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazına, Tuğba Aşık'ın babası Ahmet Vezi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede baba Ahmet Vezi, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Tuğba Aşık ve çocuklarının cenazeleri, Bağbaşı Mezarlığında toprağa verildi.



