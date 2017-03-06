Viranşehir’deki terör saldırısına 23 tutuklama

ŞANLIURFA, ()– ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, geçen ay bomba yüklü minibüsle yapılan terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 89 kişiden 23’ü tutuklandı.

Viranşehir’de, 17 Şubat tarihinde adliye ve emniyet mensuplarının kaldığı lojmanın bulunduğu sokakta terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü minibüs patlatıldı. Biri çocuk 2 kişinin şehit olduğu hain saldırının ardından başlatılan soruşturmada 89 kişi gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından gruplar halinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 66'sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 23 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



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