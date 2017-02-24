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Viranşehir’deki hain saldırıyı PKK üstlendi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, biri çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü minibüsle gerçekleştirilen hain saldırıyı, terör örgütü PKK'nın silahlı kanadığı HPG üstlendi. Viranşehir'de...

Viranşehir’deki hain saldırıyı PKK üstlendi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, biri çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü minibüsle gerçekleştirilen hain saldırıyı, terör örgütü PKK'nın silahlı kanadığı HPG üstlendi.
Viranşehir'de geçen cuma günü Yenişehir Mahallesi’nde bulunan adliye ve emniyet mensuplarının kaldığı lojmanın bulunduğu sokakta bomba yüklü minibüs infilak ettirildi. Patlamada, biri 11 yaşında çocuk 2 kişi şehit oldu, 15 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 89 kişi gözaltına alınırken, bugün terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG hain saldırıyı internet sitelerinde üstlendi. 
Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle irtibatın yeni sağlandığı için olayın geç üstlenildiği ve geçen 3 Aralık günü ilçede düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin anısına yapıldığı kaydedildi.
Viranşehir'de geçen yıl 3 Aralık gecesi, eylem için ilçeye gelen 4 terörist güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına silahla karşılık verince, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

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